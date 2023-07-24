إجلاء 450 تشيكيا من جزيرة رودس اليونانية إثر حرائق الغابات

تمكن نحو 450 تشيكيا من العودة إلى البلاد على متن طائرتين خاصة من جزيرة "رودس" اليونانية التي تشهد حاليا حرائق غابات وارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وقال المدير العام للشئون القانونية والقنصلية في وزارة الخارجية التشيكية، مارتن سموليك، اليوم الإثنين، إن العائدين، مساء أمس، هم عملاء لوكالات السياحة التشيكية، مضيفا أنه تم إرسال طائرة أخرى لنقل أشخاص آخرين من المنطقة.

ولفت إلى أنه لن يتم إرسال طائرات حكومية لنقل السائحين من الجزيرة، مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية لم تصدر في الوقت الحالي تحذيرا عاما من السفر إلى جزيرة "رودس"، حيث إن خدمات إطفاء الحريق المحلية أفادت بأن الوضع هناك يتحسن.

بينما أصدرت الوزارة أيضا تحذيرا يتعلق بحرائق غابات على جزيرة يونانية أخرى تسمى "كورفو".