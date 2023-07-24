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الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث | حرب عصابات بالشماريخ والخرطوش في مصر القديمة.. انتحار شاب من داخل عقار بكرداسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: حرب عصابات بالشماريخ والخرطوش في مصر القديمة، وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي، حجز راكب أجنبي بمطار القاهرة لحيازة حشيش وماريجوانا.. وإليكم التفاصيل.

 

حرب عصابات بالشماريخ والخرطوش في مصر القديمة

https://www.albawabhnews.com/4844886

إصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي.. (صور)

https://www.albawabhnews.com/4844876

حجز راكب أجنبي بمطار القاهرة لحيازة حشيش وماريجوانا

https://www.albawabhnews.com/4844873


مفاجأة في واقعة انتحار شاب من داخل عقار بكرداسة.. «القصة كاملة»

https://www.albawabhnews.com/4844798

تأجيل محاكمة صاحب كلب أصاب جاره بعاهة في مشاجرة بالأميرية لـ9 أغسطس

https://www.albawabhnews.com/4844754


 

إسكندرية الصحراوى انقلاب سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص