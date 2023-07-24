4 أفلام بنادي السينما المستقلة إحياءً لذكرى ثورة يوليو

يعرض نادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما أربعة أفلام ما بين التسجيلي والروائى إحياء لذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة وذلك يوم السبت الموافق ١٢ أغسطس بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر عرض كلًا من فيلم حكاية من الزمن الجميل للمخرج سعيد شيمي

والفيلم التسجيلى القصير مذكرات المدينة الخالية، الفيلم الروائى القصير طوفان نوح إخراج محمد حافظ، الفيلم الروائي القصير المكتوب إخراج ياسر سعيد.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوه بحضور المخرج ومدير التصوير سعيد الشيمي واللواء أركان حرب محمد عبد القادر، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والناقد السينمائي أحمد النبوى، ويتم خلالها مناقشة الأفلام التي تدور أحداثها حول ثورة ٢٣ يوليو مع الجمهور.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المركز القومى للسينما بالمشاركة في إحياء زكرى الأحداث الهامة التي مر بها الوطن وزيادة الوعي الثقافي والمجتمعي وكذلك تنمية الشعور بالمواطنة لدى الأجيال القادمة.



يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.