وزير التنمية المحلية يتفقد المركز التكنولوجي المطور بمدينة أبشواي بالفيوم

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بالمبنى الجديد للمركز التكنولوجي المطور،بمجلس مدينة أبشواي المقام على مساحة 375 متر مربع، بتكلفة 2.2 مليون جنيه، وناقشا موظفي المركز، والمترددين عليه، حول الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يضم المركز التكنولوجي عدد 2 صالة لاستقبال المواطنين، وشباك لتلقى الطلبات، وآخر للشكاوى، إضافة إلى شباك لتراخيص البناء، وشباك للاستعلامات، وآخر لذوي الهمم، وخزينة، وخزان للحريق، فضلاً عن عدد من المكاتب الخدمية.

وأشار «آمنة» إلى إن المركز التكنولوجي المطور الذي تم افتتاحه اليوم يعد أحد ثمار جهود الحكومة الرامية لحوكمة وتحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجه الدولة نحو تمكين الإدارة المحلية وتشجيع منظومة التحول الرقمي مما يضمن تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرضا والثقة ليس فقط لدي المواطن.. ولكن لدي المستثمرين وأصحاب الأعمال على حد السواء.



وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تنفيذا ًلتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقد تبنت الحكومة خطة طموحة لتعزيز الحوكمة على جميع المستويات باعتبارها البنية الأساسية لتحقيق كافة أهداف وغايات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أولت الحكومة قضايا زيادة الشفافية والمساءلة وتعزيز الشراكات وتمكين الإدارة المحلية أولوية خاصة في جميع خطط التنمية باعتبارهم ركائز أساسية لتحقيق الأهداف التنموية للدولة وإعلاء رضا المواطنين..

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن الحكومة تدرك قيمة وأهمية الاستثمار في تحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات باعتبارها.. ليس فقط ملمحاً أساسياً للتميز الحكومي وتنافسية الجهاز الإداري للدولة.. ولكن ايضاً حافزاً لجذب الاستثمار وتطوير مناخ الاعمال وتهيئة بيئة ممكنة للقطاع الخاص ، مشيرا الي أن الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية لتحسين الخدمات المقدمة من خلال الوحدات المحلية للمواطنين ولأصحاب الأعمال.. وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. قد أثمرت بالفعل عن إنشاء وتطوير 302 مركز تكنولوجي على مستوي الجمهورية.. لتكون بمثابة الشباك الواحد لتقديم الخدمات ويفصل بين مقدم الخدمة وطالبها.. تحقيقاً لمبادئ المساءلة والشفافية.. وذلك من إجمالي 316 مركز تكنولوجي مخطط الانتهاء منها بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف وزير التنمية المحلية ان وجودنا اليوم لافتتاح المركز التكنولوجي السادس والأخير بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم هو واحد ضمن سلسلة من الجهود الداعمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال بالمحافظة؛ حيث تم تطوير 6 مراكز التكنولوجية لتغطي جميع مراكز المحافظة، وتوفير التطبيق الموحد للخدمات، والتدريبات اللازمة لرفع كفاء العنصر البشري، وسيارة خدمة متنقلة، وكذا ميكنة وتطوير المركز التكنولوجي الخص بديوان عام المحافظة وربطها بالمراكز التكنولوجية ، كما تم ربط جميع المراكز التكنولوجية بمراكز إصدار التراخيص تمهيداً لتحقيق منظومة الخدمات المتكاملة. وذلك بهدف تمكين المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة.. في أي وقت وفي أي مكان.. بكفاءة وفاعلية.



وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تطوير المراكز التكنولوجية ورفع كفاءة العاملين فيها، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الموظفين، كما يتم تنظيم ندوات توعوية للمواطنين حول أهمية ترخيص المحال التجارية والاستفادة من مزايا القانون الجديد .

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