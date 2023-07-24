وزير الإسكان: استثمارات مدينة السادات في عهد السيسي أكثر مما أنفق عليها منذ إنشائها

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حجم الاستثمارات بمدينة السادات، خلال 36 عاماً منذ إنشاء المدينة سنة 1978 وحتى 2014، بلغ 8 مليارات و481 مليون جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح 14، بلغ 8 مليارات و481 مليون جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 وحتى الآن 8 مليارات و901 مليون جنيه، أى أن حجم الاستثمارات بالمدينة فى 9 سنوات منذ 2014 يزيد على ما تم إنفاقه فى 36 عاما، منذ نشأة المدينة وحتى 2014.

وأوضح الجزار، أنه فى 36 عاما بمدينة السادات تم تنفيذ 4224 وحدة إسكان اقتصادى، بينما فى 9 سنوات منذ تولى الرئيس السيسي عام 2014، تم وجار الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف وحدة بمشروع "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، بجانب إتاحة 31203 قطع أراضى "إسكان اجتماعى"، بمساحة 1650 فدانا.