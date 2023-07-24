محافظ القاهرة: استرداد 25112 متر مربع بحلوان ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة 21

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الجهود المبذولة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم ٨ يوليو الجاري وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.

وفى إطار تنفيذ التوجيهات لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس الحي وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية باسترداد قطعة أرض لصالح شركة المقاولات المصرية (مختار ابراهيم) أحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الخاضعة لوزارة قطاع الاعمال والبالغ مساحتها ٢٥١١٢ متر مربع، وذلك بمنطقة حوض الهيش بحلوان بمنطقة الدواجن ضمن المستهدف بالمرحلة الثالثة بالموجة ٢١.

تمت الاعمال بحضور اللواء رئيس حي حلوان ومديري التنظيم والازالات وتنفيذ الاحكام والشئون القانونية والمتغيرات المكانية والاشغالات ومشرفي المربعات بالحي بالاضافة الى مسئولى الشركة وفي وجود القوات الشرطية والمرافق بقسم حلوان حيث تم تسليم المساحة المستردة للشركة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على التنسيق المستمر مع كافة الاجهزة المعنية والتنفيذية بأحياء بالمنطقة الجنوبية لازالة أية تعديات يتم رصدها في المهد، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة وتذليل أي معوقات تعترض تنفيذ الإزالات.

كما طالبت بالمرور اليومي والتنسيق مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضي وجهات الولاية لرصد أي محاولات للتعدي ومنعه في المهد، موجه بالاستمرار في متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ لاستكمال تلك الأعمال.