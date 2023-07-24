استقرار أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين، بينما ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، واجتماع لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2165 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 3 دولارات لتسجل مستوى 1965 دولارًا.

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2474 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1856 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1444 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17320 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا، وبنسبة 0.9 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2180 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، وبنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1954 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1983 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1962 دولارًا.