محافظ كفر الشيخ: إزالة 119 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 14 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز الرياض على مساحة 14 قيراطا و17 سهمًا، تعدي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بالتنسيق مع مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف “نور الدين” أن جملة ما تم إزالته 119 حالة تعدٍ على مساحة 111 ألفا 783 مترا، و20 قيراطا و9 أسهم، مؤكدًا أن الحملة مستمرة ل 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء عبدالعزيز،مساعد مدير الأمن، والعميد بهاء حمودة، مأمور مركز شرطة الرياض، والرائد رامى شرف الدين، مباحث مديرية الأمن، والرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث الرياض، والمهندس وائل عبد الرؤوف، نائب رئيس المدينة، ومحمد زكريا نائب، رئيس المدينة للاشغالات، وأحمد أحمد عفيفي، نائب رئيس المدينة.