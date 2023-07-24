تأجيل محاكمة صاحب كلب أصاب جاره بعاهة في مشاجرة بالأميرية لـ9 أغسطس

قضت محكمة جنايات الأميرية، اليوم الاثنين، بتأجيل أولى جلسات محاكمة شاب لجلسة 9 أغسطس

بتهمة إصابة جاره بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس" قام المتهم بإطلاقه بسبب مشاجرة نشبت بينهما علي خلافات الجيرة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب في إصابة شخص أحدهم في حالة خطرة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهم المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة