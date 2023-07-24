نائب الأمين العام للناتو يؤكد أهمية تنفيذ القرارات المتعلقة بالخطط الدفاعية للحلف

الإثنين 24/يوليو/2023 - 02:53 م

أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ميرتشا جيوانا أهمية تنفيذ القرارات المتعلقة بالخطط الدفاعية للحلف والتي تعتبر الأكثر قوة وتفصيلًا منذ الحرب الباردة، بجانب الالتزام الدائم بالاستثمار بشكل أكبر في قطاع الدفاع، وتنفيذ حزمة الدعم القوية المخصصة لتقريب أوكرانيا من الناتو أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك - وفق بيان صادر عن حلف الناتو - في تصريحات جيوانا خلال مشاركته في منتدى (آسبن) الأمني السنوي الذي بدأ فعالياته يوم الثلاثاء الماضي، حيث أوجز نائب الأمين العام القرارات الرئيسية المتخذة في قمة فيلنيوس الأخيرة لتعزيز حلف الناتو وضمان تكيفه المستمر مع عالم أكثر خطورة، مؤكدا أن زيادة المرونة والابتكار لدول الحلف تتطلب تعاونًا أوثق وأعمق بين الناتو والقطاع الخاص وشركائه في جميع أنحاء العالم.

وشارك جيوانا في مناقشة حول نتائج قمة فيلنيوس مع ديفيد سانجر مراسل الأمن القومي في صحيفة "نيويورك تايمز"، كما شارك في حلقة نقاش حول مستقبل الأمن والدفاع الأوروبيين مع جيفري فان ليوين مستشار الشئون الخارجية والدفاع لرئيس وزراء هولندا، وتوم توجندهات وزير الأمن في المملكة المتحدة.

كما التقى جيوانا أيضًا بالسفيرة بوني جينكينز وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح وشئون الأمن الدولي، وكريستين ورموت وزيرة الجيش الأمريكي، ومايكل فرومان رئيس مجلس العلاقات الخارجية.