الحبس والغرامة لمتهم هدد فتاة بنشر صور فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

اصدرت المحكمة الاقتصادية حكما بمعاقبة موظفا بشركة المياه بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بتهديد فتاة بنشر صور فاضحة لها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وابتزها، حيث طلب منها مبلغ 20 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ تهديده.

التحقيقات التي أجرتها النيابة المختصة كشفت عن تفاصيل الجريمة، حيث أبلغت فتاة عن تعرضها للابتزاز وتهديد من حبيبها بعد علاقة جمعت بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمدة عام، حيث أوهمها بالحب ورغبته في الزواج منها وتحت تأثيره عليها أرسلت له صورا بملابس المنزل، وبعد فترة عندما تحدثت معه حول التقدم لخطبتها فاجأها بإرسال صورها لها مرة أخرى بعد تعديلها وفبركتها على أنها صور خليعة وفاضحة وهددها بإرسال تلك الصور الفاضحة لأفراد أسرتها وأصدقائها وتعميمها على كل الصفحات على فيسبوك وشبكة الإنترنت عمومًا.