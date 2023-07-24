تعليمات فنية خاصة لثنائي الزمالك استعدادا للاتحاد المنستيري

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع التونسي حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ثنائي دفاع الأبيض خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.

وحرص المدير الفني على منح الثنائي بعض التعليمات الفنية على هامش التقسيمة الفنية وذلك قبل استعدادا للبطولة العربية، خاصة أن الثنائي من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية، التي ستقام مبارياتها بالسعودية في الأيام المقبلة.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف بحضور جماهيري .

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية مع فرق، النصر السعودي، الاتحاد المنستيري، الشباب السعودي .

وتضم قائمة الزمالك في البطولة العربية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.