ميكالي يحدد وديات المنتخب الأوليمبي استعدادا لـ" باريس 2024"

استقر البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، علي أقامة 7 مباريات ودية للمنتخب فى الفترة من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024، استعداداً للمشاركة فى أولمبياد باريس.

وطلب ميكالي إقامة 4 معسكرات للمنتخب فى الفترة المذكورة لتحضير المنتخب بعد التأهل كوصيف أفريقيا للأولمبياد.

وتلقى المنتخب الأولمبى أول خسارة تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.

وخسر منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب بنتيجة 2 / 1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، تقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 37 بتوقيع يانيس بكراوى، وأضاف للمغرب أسامة ترغالين الهدف الثانى فى الدقيقة 105.

وقبل خسارة المغرب، خاض ميكالي مع منتخب مصر 17 مباراة ما بين رسمية وودية نجح في الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 ولم يتلق أي هزيمة، كما نجح منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة ميكالي في تسجيل 17 هدف واستقبل مرماه 4 أهداف فقط.