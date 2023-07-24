هددني بمسيرتي الكروية.. «الشيبي» يكشف تفاصيل اعتداء «الشحات»

كشف محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز تفاصيل الأزمة مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب الدفاع الجوي في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وكان حسين الشحات اعتدى بالضرب بالقلم على وجه اللاعب المغربي قبل أن يعتذر بعد نهاية المباراة.

وكتب الشيبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: تعرضت إلى سب وشتم أمي وأبي..الشيبي ك** أمك.. الشيبي يا ابن الو*خة*... في مباراة السوبر بالإمارات ومباراة اليوم مع مضايقات وضرب في المباراتين.

قبل واقعة اليوم وقبل الصفع، كان في تهديد بكسر قدمي حيث قال لي "لو كنت بدأت الماتش كنت كسرت رجلك..!"

وهو تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري، كان ممكن وسهل جدا، أنني أقوم بنفس الرد أو أكثر، لكن القانون الداخلي للنادي واحترامي لمسؤولي نادي بيراميدز جعلني أتفادى أي رد في تلك اللحظة.

حتى فيديو "الصلح" كان أمام صحفيين وجاء بطلب من الطرف الآخر بعد العلم بأن فيديو الصفع تم نشره على المواقع.

التأكيد على تهديدي بالكسر في قدمي يهدد مسيرتي الكروية في الدوري المصري.