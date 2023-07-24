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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق التهم شقة تحت التشطيب بمنطقة التجمع الأول.. صور

الحريق
الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق التهم شقة تحت التشطيب بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة تحت التشطيب وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، ورجحت التحريات الأولية سبب الحريق لعقب سيجارة، وتم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

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إخماد حريق 3 سيارات إطفاء التجمع