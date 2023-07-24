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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأحد، مرتفعًا 4.36 نقاط ليقفل عند مستوى 11760.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 159 شركة على تراجع.

 وكانت أسهم شركات علم، و دله الصحية، وجمجوم فارم، وأسواق المزرعة، والموارد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات طباعة وتغليف، والخليج للتدريب، وتكوين، ومجموعة فتيحي، و الأصيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.34% و 7.28% .

 فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وباتك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات علم، والموارد، وأرامكو السعودية، والراجحي، وجمجوم فارما هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 727.97 نقطة ليقفل عند مستوى 24005.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

بورصة السعودية ارتفاع الأسهم المتداولة