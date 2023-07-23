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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الثلاثاء.. حفل فني للمطرب فادي رشدي وفرقته الموسيقية في بيت السحيمي

المطرب فادي رشدي
المطرب فادي رشدي
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يحيي الفنان فادي رشدي وفرقته الموسيقية، حفلا فنيًا جديدًا، في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 25 يوليو الجاري، ببيت السحيمي في شارع المعز.

يتضمن برنامج الحفل عدد من أغانى العصر الذهبى منها: "متفوتنيش أنا وحدي"، و"ليلة امبارح مجاليش نوم"، و"ميدلي أغاني وردة"، و"أما براوة"، و"عنوان بيتنا"، و"نسم علينا الهوا"، و"طاير يا هوا" وغيرها من الأغاني.

الفنان فادي رشدي هو مطرب بالفرقة القومية للموسيقي دار الأوبرا المصرية، حاصل على ماجستير في تاريخ الموسيقي العربية، كما عمل مع كبار الملحنين منهم الفنان الراحل عمار الشريعي.

فادي رشدي بيت السحيمي شارع المعز متفوتنيش أنا وحدي أما براوة نسم علينا الهوا الفرقة القومية للموسيقى دار الأوبرا المصرية