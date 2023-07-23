الثلاثاء.. حفل فني للمطرب فادي رشدي وفرقته الموسيقية في بيت السحيمي

يحيي الفنان فادي رشدي وفرقته الموسيقية، حفلا فنيًا جديدًا، في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 25 يوليو الجاري، ببيت السحيمي في شارع المعز.

يتضمن برنامج الحفل عدد من أغانى العصر الذهبى منها: "متفوتنيش أنا وحدي"، و"ليلة امبارح مجاليش نوم"، و"ميدلي أغاني وردة"، و"أما براوة"، و"عنوان بيتنا"، و"نسم علينا الهوا"، و"طاير يا هوا" وغيرها من الأغاني.

الفنان فادي رشدي هو مطرب بالفرقة القومية للموسيقي دار الأوبرا المصرية، حاصل على ماجستير في تاريخ الموسيقي العربية، كما عمل مع كبار الملحنين منهم الفنان الراحل عمار الشريعي.