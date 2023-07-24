تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 24 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية سوف تنتظرك الكثير من الفرص الجديدة التي عليك استغلالها في الفترة المقبلة، من الناحية العاطفية حاول أن تسيطر على غيرتك الكبيرة نحو الشريك حتى لا تؤدي هذه المشاكل لوقوع خلاف بينكما يصل إلى الفراق، الشريك يحاول مراعاتك وإسعادك، ووجود أشخاص حوله لا يعني ابدًا أنه على وشك خيانتك.

برج الثور

من الناحية المهنية هناك الكثير من اللقاءات الاجتماعية والمناسبات التي تلبي دعوتها في هذه الفترة، تشعر بالراحة بعض الشيء، سوف تتلقى الفترة المقبلة اتصال هاتفي يقلب حياتك، تعمل كل ما بوسعك من أجل إسعاد الشريك وتلبية ما يريده، تحرص على ان تحافظ على علاقتك به، قد تشعر ببعض القلق والتوتر بسبب العمل.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية حاول ان تبتعد عن العناد والتشبث بالرأي خاصة فيما يخص مجال العمل، قرار اتخذته في مسارك المهني قد تندم عليه نظرًا للعواقف السيئة له، لا تتسرع في أي رد فعل، تتلقى الكثير من الدعوات، وتحضر العديد من الحفلات، مما يتسبب بتعرفك على اصدقاء جدد، من الناحية الصحية تشعر معهم بالراحة.

برج السرطان

من الناحية المهنية سوف تسير الأمور بشكل هادئ وسوف تشعر بالراحة وتفكر في قضاء المزيد من الوقت بالاسترخاء والتخلص من الإرهاق الشديد الذي تعاني منه، من الناحية العاطفية سوف تعيش فترة جيدة جدًا وعلاقتك مع الشريك تسير بشكل جيد جدًا، تتلقى اتصال من أحد الأصدقاء يخبرك بسر عن صديق مشترك بينكما.

برج الأسد

من الناحية المهنية تسيطر الأعمال على حياتك بشكل مكثف يا عزيزي، هناك الكثير من الضغوطات النفسية في هذه الفترة بسبب ما عليك انجازه، في النهاية تتمكن من إنجاز كل ما عليك ويشيد بأدائه رئيسك في العمل، تشهد الفترة المقبلة الكثير من النجاحات في العمل، من الناحية العاطفية تكون الأمور جيدة جدًا وتتلقى هدية من الشريك

برج العذراء

من الناحية المهنية قد تحدث بعض المشاكل في مكان العمل وتواجه اتهامات حول أدائك وقدراتك، يحاول أحد الأشخاص استفزازك بشكل قاسي، عليك الانتباه من تصرفاته والتعامل بعدم مبالاة، الأمور تتحسن لاحقًا وتتلقى الكثير من العروض الجيدة التي تساعدك على تطوير نفسك على الصعيد المهني، الأمور المادية تتحسن لاحقًا.

برج الميزان

قد تصلك في الفترة المقبلة بعض الأخبار السارة التي تتعلق بتحسن أوضاعك المالية، يتعلق الأمر بـ علاوة أو مكافاة في العمل، حاول أن تسيطر على اعصابك خاصة في بعض الأمور العائلية، من الناحية الصحية انتبه لصحتك

برج العقرب

من الناحية المهنية عليك ان تثق اكثر بقدراتك ومهاراتك، لا تعتمد على الآخرين في إنجاز المهام ومساعدتك على الأعمال، من الناحية العاطفية مهما كان هذا الشخص الذي يساعدك جيد معك فقد يأتي اليوم الذي يورطك فيه وينسب جميع النجاح له، حاول أن تستوعب الشريك وتفهم ما يريده فهو يشعر بالغضب والضيق لأسباب عديدة.

برج القوس

من الناحية المهنية يساندك بعض الزملاء في مشكلة تصادفك اليوم تجد نفسك طرفًا فيها دون أن تدري، حاول يا عزيزي ان تتعلم اكثر من أخطاء غيرك، ليس من الضروري أن تمر بنفس الموقف لتتعلم، استفد مما يحدث حولك، لا تتسرع باتخاذ قرار يخص مستقبلك فليس الأمور دائما بالسهولة التي نحلم بها.

برج الجدي

من الناحية المهنية أنت أمام مرحلة جديدة ومهمة على صعيد حياتك المهني، اتخذت قرار جريء وعليك تحمل نتائجه مهما كانت، يسوف تدخل في نقاشات كبيرة مع أحد الأشخاص قد تؤدي إلى وقوع خلاف بينكما، حاول أن لا تقحم نفسك في أي خلاف أو مشكلة في هذه الفترة، من الناحية العاطفية العلاقة مع الشريك بحاجة إلى مراجعة من جانبك.

برج الدلو

من الناحية المهنية فترة واعدة تستفيد منها بشكل جيد، تتعلم الكثير في هذه الفترة وتزيد مهاراتك وخباراتك التي تساعدك على الحصول على مناصب أعلى وتطوير نفسك في العمل، هناك شخص تغير عليك في شكل كبير وتحاول فهم سبب التغيير من صديق مشترك بينكما، من الناحية العاطفية سوف تتلقى دعوة لمناسبة اجتماعية تتعلق بشريك.

برج الحوت

من الناحية المهنية سوف تمتلك في هذه الفترة طاقة ملفتة للنظر في مكان العمل، وهناك الكثير من المفاجآت السارة على الصعيد المهني، وسوف تشعر ببعض الضغوطات بسبب الأعباء الكثيرة التي عليك إنجازها في هذه الفترة، عليك ترتيب احتياجاتك وأولويات، لا تجازف يا عزيزي بشراء أمر ثمين لست بحاجة إليه في هذه الفترة.