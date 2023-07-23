حملة إزالات بالعريش وتسليم أراضي بديلة لأهالي حي الميناء

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مجلس مدينة العريش تعليماته بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني برئاسة سكرتير عام المجلس يرافقه الاداره الهندسية والاشغالات، وذلك للمرور داخل المدينة ومتابعة حالات المباني المخالفه والتعدي علي خط التنظيم في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمباني والمخالفات بدون موافقه الجهة المختصة وخاصه أيام العطلات.

أسفر المرور بعد المعاينة عن وجود عدد مخالفتين بمنطقة خدمات حي الريسة بالعريش عبارة عن سور بدون ترخيص وذلك بالمخالفة لقانون المباني وبدون تصريح تم إزالته وغرفة مقامة تم إزالتها وإيقاف أعمال داخل سور وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفة.

ويهيب رئيس المدينه المواطنين بعدم الإقدام علي المباني أو استكمال مباني إلا في وجود رخصة مباني سارية والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب أستكمال مباني مصحوب بصورة رخصة مباني سارية.

كما أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتكليف مدير الإدارة الهندسيه بتسليم الأهالي قطع اراضي بتقسيم منطقة حي الريسة بالعريش مابين مدرستي أحمد شحاتة التجربية وأحمد صفوت الابتدائية، وذلك بديلا عن أرض حي الميناء وذلك في إطار توجيهات معالي الوزير محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى تصديق محافظ شمال سيناء بالبناء بنفس الترخيص السابق وذات المرافق وقد قام المواطنين بالشروع فعليا بالبدء في تنفيذ المباني الخاصه بهم بعد فرد تربة زلطية وتمهيد طريق داخل الارض للمساعدة في بناء المواطنين لمنازلهم الجديدة.