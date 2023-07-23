جنازة والد مي كساب من مسجد الشرطة.. صور

أقيمت اليوم الأحد، صلاة الجنازة من مسجد الشرطة على والد الفنانة مي كساب الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

جاءت الصلاة بحضور الأهل والأقارب وعدد من الفنانين منهم إيهاب فهمي وسليمان عيد وهشام ماجد وأوكا زوج مي كساب وغيرهم من الفنانين.

وأعلنت مي كساب وفاة والدها، عبر تطبيق "انستجرام" مشيرة إلى أنه سيتم تشييع الجنازة اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونشرت مي تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيها : "أبي في ذمة الله وتشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة

اللهم اغفر له اللهم ارحمه".