النيابة تصرح بدفن ضحايا انفجار أسطوانة غاز بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة شخصين اثر انفجار اسطوانة غاز بالوراق.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق كما صرحت بدفن جثث المتوفين.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة بمنطقة الوراق.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الرابع، وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق وتبين وفاة شخصين.

وتم اتخاذ الإجراءات الإجراءات الإجراءات حيال الواقعة.