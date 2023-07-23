إزالة ٨٩ حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ ٢١ بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وفي مركز المنيا، تم إزالة ١٣ حالة تعد على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى دمشير وتله وصفط الخمار وطوخ الخيل، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من إزالة ١٧ حالة تعد منها ٥ حالات بقرية أبوجرج وحالتان بقرية صندفا وحالتان بقرية صفط أبوجرج و٦ حالات بقرية بنى على وحالة بقرية الحسينية و حالة بحى شرق المدينة .

و أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ١١ حالة تعد منها ٤ حالات بناء خارج الحيز العمرانى و ٦حالات تعد على أملاك دولة وحالة تعد على أرض رى خارج الحيز العمرانى، وفى مركز مطاى تم إزالة حالتى تعد على الأرض الزراعية بقرية منبال .

وفى مركز سمالوط، تم إزالة ٣٧ حالة تعد منها ١٨ حالة تعد بالبناء على أرض زراعية و حالتان تعد على أراضى أملاك دولة و٥ حالات زراعة بقرية منقطين وإيقاف حالة بناء مخالف بحى شمال المدينة و ٧ حالات على الأرض الزراعية بناحية قرية قلوصنا و إيقاف ٣ حالات وفك شدة خشبية بقلوصنا .

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ٩ حالات تعد منها ٣ حالات بناء مخالف بدون ترخيص بمجلس قروى ابشادات و ٣ حالات بقرية دروة و حالتا تعد بالبناء المخالف بحى غرب المدينة ورصد حالة على أراضى أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى بدير البرشا .