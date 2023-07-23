تكريم قيادات التعليم الفني بالمديرية لأوائل الطلاب بالقاهرة

نظمت قيادات التعليم الفني بالمدرية وبعض قيادات العمل التنفيذي حفل لتكريم أوائل الطلاب على مستوى المحافظة.

وكان ذلك سبب في انتشار البهجة والسرور وعمت الفرحة على الجميع خاصة قيادات العمل التنفيذي وأولياء الأمور الذين سعدو بم تقدم له من ترحاب والهدايا لأولادهم

وقدموا الشكر للقيادة السياسية رئيس الجمهورية ومعالى الوزير ونائب الوزير ومدير المديرية وكيلة المديرية وألقى كلمة نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالقاهرة وتم تكريم ما يقرب عن 30 طالب وطالبه مركز اول جمهوري التعليم المزدوج م التكنولوجيا الحيوية ببدر وكذألك مركز الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مركز جمهوري من التكنولوجيا التطبيقية مدرسة السلام ووائل التعليم التجاري والفندقي جمهوري والصناعي م الفنية المتقدمة والزراعة على مستوى القاهرة وبعض شعب التجاري على مستوى القاهرة.

بناء علي توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني و الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بتكريم اوائل الطلبة وتحفيزهم علي مواصلة التفوق وجعلهم قدوة طيبة لباقي طلاب التعليم الفني وتكريم المعلمين ومديري المدارس المتميزة والتي ينتمي اليها الطلاب الاوائل وتحت اشراف الاستاذ ايمن موسي وكيل اول وزارة التربية والتعليم والدكتور خالد عبده ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والذ هنأ اوائل الطلاب والطالبات علي التفوق والنجاح الباهر والحصول علي المراكز الاولي علي مستوى الجمهورية والقاهرة في جميع نوعيات التعليم الفني. وكان قد قام مدير التعليم الفنى بالاشراف على فاعليات الاحتفال وتسليم الدروع .

هذا وقد قام مديري ادارات التعليم الفني بالمديرية بالاحتفاء بالطلاب علي مجهودهم وتكريم الطلاب كنماذج جميلة مشرفة وتشجيعا لاستكمال تفوقهم وتحقيق امانيهم

وشكر خاص لا دارة المدرسة الفندقية علي مجهودهم في تنظيم الاحتفال بالطلاب وللأستاذة سلوى محمد مدير التعليم الفني.