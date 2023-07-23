إزالة  200 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سيرالعمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم"أمس"إزالة 9 حالات تعد (حالة على مساحة 41 متر ولاية الآثار+ 8 حالات على 7قراريط أرض زراعية)،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 203 حالة تعد منها ( 136 حالة تعد مباني على مساحة 18918 متر+ 67 حالة زراعة على مساحة 3 أفدنة تقريباً ) وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة الثالثة " 8 يوليو الجاري" وحتى صباح اليوم الأحد 23من نفس الشهر

جدير بالذكر أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي،وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد،وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر حتى 28 يوليو الجاري