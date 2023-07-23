صلاح محسن: شعور تحقيق بطولة خارج النادي الأهلي إنجاز كبير

علق صلاح محسن، على التتويج بلقب كأس الرابطة مع فريق سيراميكا كليوباترا، وتحدث عن عودته لصفوف النادي الأهلي بعد انتهاء الإعارة.

وقال صلاح محسن في تصريحات تلفزونية: أبارك للإدارة واللاعبين على التتويج بلقب كأس الرابطة، لم نقدم أفضل شيء في الدوري الممتاز، ولكننا توجنا بلقب اليوم.

وأضاف: بوعد جمهور الأهلي هيشوفوا صلاح مختلف، خاصة أنه خلال فترة وجودي في السابق، لم أحصل على فرص كافية للمشاركة، وأحترم وجهة نظر المدربين بالطبع.

واستكمل: شعور إنك تاخد بطولة برة النادي الأهلي اللي مفيش حد غيره بياخد بطولات حاجة كبيرة.

واختتم صلاح محسن: أتطلع لتقديم مستوى أفضل تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وأرغب في التعبير عن قدراتي وإثبات نفسي مع الأهلي.

وساهم صلاح محسن في تتويج فريقه الحالي سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعدما تمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 11، كما صنع هدفين لزملائه في الفريق.

واكتسح فريق سيراميكا كليوباترا نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة 4-1، وسجل أهداف بطل كأس الرابطة كل من: صلاح محسن، محمد عنتر، محمد شكري وصامويل أكادي، بينما سجل للمصري حسام جريشة.

ويستعد صلاح محسن للعودة لصفوف النادي الأهلي والانتظام في تدريبات المارد الأحمر استعدادا للموسم المقبل، بناء على قرار ورغبة السويسري مارسيل كولر.