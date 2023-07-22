الأكاديمية العربية تناقش مشاريع تخرج أول دفعة بكلية الذكاء الاصطناعي

عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة جلسة مناقشة مشاريع تخرج الدفعة الأولى لكلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية برعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار؛ رئيس الأكاديمية العربية؛ وإشراف وحضور علي فهمي عميد كلية الذكاء الاصطناعي.

وتدور المشاريع حول بناء أنظمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعليم الروبوتات، ومعاونة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد أشادت اللجنة بالمستوى المتقدم لكلية الذكاء الاصطناعي ومستوى الطلاب ومستوى المشاريع المنفذة التي تعكس الأفكار المبتكرة وتقدم حلولا لتحديات ومشكلات مجتمعية.

وعلى هامش اللقاء قام ضيوف الأكاديمية بجولة داخل كلية الذكاء الاصطناعي اصطحبهم خلالها الدكتور محمد الشايب عميد شئون الطلاب بفرع الأكاديمية بالعلمين، تفقدوا خلالها قاعات المحاضرات والمعامل المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والأجهزة المتقدمة في تكنولوجيا التعليم.

يذكر أن كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية هي الأولى من نوعها في الذكاء الاصطناعي وقد تأسست في عام ٢٠١٩م. لمد سوق العمل بكوادر مؤهلة للعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني.