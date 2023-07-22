الثانوية العامة 2023| استمرار أعمال التصحيح والرصد.. الاعتماد خلال أيام.. «التعليم»: إتاحة نماذج الإجابة عقب إعلان النتيجة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال التصحيح والرصد لا تزال مستمرة، مشيًرا إلى أن العملية تنتهي خلال أسبوعا بحد أقصى.

ويعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة 2023، وإعلان الأوائل، خلال الأيام القليلة المقبلة بمؤتمر صحفي بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية.

حول نماذج الإجابات، أكد المصدر لـ«البوابة نيوز»، سيتم إتاحتها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عقب إعلان نتيجة الدور الأول للثانوية العامة.

كان قد كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النتائج هذا العام مبشرة.

وأوضح الوزير طريقة وضع الامتحانات للثانوية العامة وكيفية التصحيح هذا العام، مشيرًا إلى أنه يتم قبل البدء في التصحيح، مراجعة نموذج الإجابة من 10 خبراء، ثم يبدأ التصحيح الإلكتروني للبابل شيت.

في السياق نفسه أعلنت الوزارة عن اعداد الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.

وأوضحت أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٢٨) طالبا، حيث أن إجمالى الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ ( ٤٢٤)، بعدد (٢٤٣) للبنين وعدد (١٨١) للبنات.

وبالنسبة للألعاب الجماعية فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ (٤٠٤)، بعدد (٢١٥) للبنين، و(١٨٩) للبنات.

وأشارت الوزارة إلى أن الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، بالنسبة للألعاب الفردية هى السباحة، والجمباز الفنى، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة أما الألعاب الجماعية تتمثل فى، كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة.

وأضافت أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

واختتم طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 (الدور الأول)، الامتحانات الخميس 13 يوليو.

وأدى الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).