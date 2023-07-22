أكاديميات السبوبة خطر يهدد الرياضة.. وزارة الشباب تمنح التراخيص دون دراسة

تواصل الأكاديميات الخاصة فى مختلف الألعاب الرياضية سلسلة من الإخفاقات علي جميع المستويات الفنية والإدارية الأمر الذي يؤثر بالسلب علي الرياضة بشكل عام وأعضاء الأكاديميات الممارسين بشكل خاص.

وتهدف الأكاديميات الخاصة فى المقام الأول إلي الربح السريع وجني اكبر المكاسب المالية فى ظل عدم وجود رقابة صارمة من الجهات الإدارية فى جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

وتتحمل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي المسؤولية الكاملة تجاه هذا الوضع خصوصًا فى منح التراخيص بشكل عشوائي لهذه الأكاديميات والاهتمام فقط بشكل الروتيني فى تقديم الأوراق المطلوبة والتي لا تعكس الأمر على أرض الواقع.

أكاديميات السبوبة فى مختلف الألعاب سواء الجماعية او الفردية تحصل علي التراخيص اللازمة من وزارة الرياضة وتعمل بها دون الالتزام بأي معايير أو الشروط التي وضعتها الوزارة فى ظل عدم المراقبة من قبل مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية والتي كان آخرها كارثة إحدى الأكاديميات فى الإسكندرية التي انتهي ترخيص العمل لها منذ عام 2022 ولم تقوم بتجديد الترخيص فى غفلة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية ومازلت تواصل عملها إلى أن حدثت كارثة وواقعة مؤسفة شهدتها أحد حمامات السباحة التابعة لأكاديمية خاصة بمحافظة الإسكندرية، حيث تعرض العشرات للاختناق نتيجة استنشاق غاز الكلور.

وتعرض 56 شخصًا للاختناق بحمام السباحة وتم إسعاف 9 منهم على الفور، بينما تم نقل 47 شخصًا إلى مركز السموم التابع للمستشفى الجامعي الرئيسي بالمدينة.

من جانبها فجرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية مفاجأة بشأن حمام السباحة الذي شهد حالات اختناق الأربعاء الماضي، حيث كشفت المديرية أن ترخيص الأكاديمية الخاصة بحمام السباحة منتهي منذ نحو عام.

وكشفت المديرية أن الأكاديمية الخاصة غير مشهرة في وزارة الشباب والرياضة حاليًا، وأن ترخيصها انتهى في 7 سبتمبر 2022، ولم يتم تجديده حتى الآن، وأن ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية الخاص بالأكاديمية المذكورة مدته 3 سنوات بدأت في 7 سبتمبر 2019 وانتهى الترخيص في 7 سبتمبر 2022، وأن النشاط المرخص له إنشاء وإدارة وتشغيل أكاديمية سباحة وجمباز وكاراتيه، في منطقة سيدي جابر الإسكندرية.

وبرغم محاولة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية تبرئة نفسها إلا أن البيان الصادر يدينها بسبب اهمالها فى ترك عمل الأكاديمية حتي الان تعمل رغم انتهاء التراخيص.

وزارة الشباب والرياضة تتحمل المسؤولية كاملة فى هذا الملف رغم تشكيل لجان تفتيش مستمرة من الدكتور اشرف صبحي لمتابعة الإجراءات الإدارية ووضع اكواد خاصة لعمل الأكاديميات داخل حمامات السباحة ولكنها لجان تعمل عن طريق المجاملة لأصحاب الأكاديميات الخاصة.

ملف الأكاديميات الخاصة يحتاج إلى إعادة مراجعة فى منح التراخيص داخل الوزارة والتي تتم دون دراسة وهناك العديد من هذه الأكاديميات يعمل بالمخالفة للقوانين واللوائح.