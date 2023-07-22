مصطفى فتحي وإبراهيم عادل في قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

يحل النادي الأهلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٨ من بطولة الدوري.

جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود جمال.

وتشهد قائمة بيراميدز استمرار غياب عبدالله السعيد ورمضان صبحى وأسامة جلال بسبب الإصابة.

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز رسميا للمرة 43 في تاريخه بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني وضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.