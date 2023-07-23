تعرف على حظك في الأبراج اليوم الأحد 23 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية تشعر بالضغط النفسي الشديد والتوتر وذلك بسبب قضاءك وقت طويل بالمنزل من أجل مساعدة عائلتك بامر هام، عليك التخطيط لقضاء وقت ترفيهي خلال فترة عطلة نهاية الاسبوع، يجب عليك الخروج من هذه الحالة على الفور، كما يجب عليك استعادة طاقتك وحيويتك وتعويض الأيام الماضية.

برج الثور

من الناحية المهنية سوف تتمكن من إثبات نفسك بالعمل هذه الفترة، تلفت انظار مديرك وتقدم الكثير في هذه الفترة، قد تصبح اكثر عدائية مع بعض الاشخاص بسبب عنادك، خفف من حدتك بالتعامل مع بعض الاصدقاء حتى لا تجد نفسك في خلاف كبير معهم، من الناحية العاطفية تقرب من الشريك بهذه الفترة وحاول التحاور معه.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية حاول ان تبتعد عن العناد والتشبت بالرأي خاصة فيما يخص مجال العمل، قرار اتخذته في مسارك المهني قد تندم عليه نظرًا للعواقف السيئة له، لا تتسرع في أي رد فعل، تتلقى الكثير من الدعوات، وتحضر العديد من الحفلات، مما يتسبب بتعرفك على اصدقاء جدد، من الناحية الصحية تشعر معهم بالراحة.

برج السرطان

من الناحية المهنية هناك من يحاول الايقاع بك في العمل، انت تعرف من هو، وتعرف نيته، تتمكن من تجاهله والابتعاد عنه مما يزيد من حقده الشديد نحوك، لا تكترث به، في النهاية ستتمكن من التخلص منه، كل الامور ستصير لصالحك في الفترة المقبلة، يساندك في هذا الامر عدد من زملائك.

برج الأسد

من الناحية المهنية سوف تحقق بعض النجاحات على صعيد زيادة الدخل المادي، استثمارك في العقار او الاسهم او العملات المشفرة قد يعطي نتائج ايجابية، يعاني بعض من المواليد من ظرف عائلي سيء يسبب لهم الحزن الشديد، مشروع سفر مفاجئ لم تتوقعه، الكثير من الخيارات بحاجة إلى قرارات حاسمه منك.

برج العذراء

من الناحية المهنية تحاول ان تجعل تركيزك اليوم منصب على انجاز المهام المطلوبة منك، تتمكن من انهاء هذه المهام وتشعر بالسعادة والفرح وتقرر أن تكافئ نفسك، لا تتسرع باتخاذ قرار يخص العائلة وشراء امل للمنزل، ادرس جميع الفرص المتوفرة وفكر بروية واتخذ القرار بعد استشارة عدد من افراد اسرتك.

برج الميزان

سوف تتلقى عروض خاصة من اجل تطوير مسارك المهني، كثرة هذه العروض تشعرك بالثقة الشديدة بنفسك، تبدأ بدراستها من اجل اختيار القرار المناسب، قد يحمل الاسبوع القادم اخبار غير جيدة في الصعيد العائلي او على صعيد الاصدقاء، من الناحية العاطفية علاقتك بالشريك جيدة وتفكران بقضاء وقت رومانسي.

برج العقرب

من الناحية المهنية حاول يا عزيزي ان تستفيد اي فرصة تتوفر لك في طل الفترة من أجل تحسين وضعك في العمل، تشهد حياتك المهنية بعد التطورات الايجابية التي تؤثر بشكل جيد على حياتك في المستقبل، من الناحية العاطفية لا تتسرع في قرار يخص الشريك، لا تنهي هذه العلاقة بسبب فكرة او شكل انت ليس متأكد منه.

برج القوس

من الناحية المهنية يساندك بعض الزملاء في مشكلة تصادفك اليوم تجد نفسك طرفًا فيها دون أن تدري، حاول يا عزيزي ان تتعلم اكثر من اخطاء غيرك، ليس من الضروري ان تمر بنفس الموقف لتتعلم، استفد مما يحدث حولك، لا تتسرع باتخاذ قرار يخص مستقبلك فليس الامور دائما بالسهولة التي نحلم بها.

برج الجدي

من الناحية المهنية تتبدل الامور في هذه الفترة بشكل كبير لصالحك، تشعر بالراحة والسعادة والفرح، تتوصل إلى تسوية مالية فيما يخص خلاف مع احد الاشخاص، تفكر بتغير منزلك او سيارتك، انت بحاجة للخروج من فترة الرتابة والملل التي تعيشها بهذه الفترة، من الناحية الصحية حاول ان تعمل على تحسين رشاقتك والانتباه إلى صحتك.

برج الدلو

من الناحية المهنية سوف تتلقى بعض الانتقادات على تصرفاتك من قبل الاصدقاء مما يشعرك بالانزعاج الشديد، من الممكن أن تكون بعض هذه الانتقادات صحيحة عليك مراجعة تصرفاتك والعمل على تحسينها، ابتعد عن الانفعال السريع والعصبية، وحاول ان لا تقحم نفسك بأي مشكلة جديدة سواء في العمل او مع العائلة او الاصدقاء المقربيين.

برج الحوت

من الناحية المهنية تتبدل الامور في هذه الفترة بشكل كبير لصالحك، تشعر بالراحة والسعادة والفرح، تتوصل إلى تسوية مالية فيما يخص خلاف مع احد الاشخاص، تفكر بتغير منزلك او سيارتك، انت بحاجة للخروج من فترة الرتابة والملل التي تعيشها بهذه الفترة، من الناحية الصحية حاول ان تعمل على تحسين رشاقتك والانتباه إلى صحتك.