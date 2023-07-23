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الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 23 يوليو 2023

الطقس
الطقس
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ورطب ليلا على الأنحاء كافة، مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر.

وأكدت هيئة الأرصاد، وجود شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتسجيل نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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