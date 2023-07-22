مجلس مدينة العريش يتفاعل مع شكاوى الأهالي

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتكليف سكرتير عام المجلس وتحسين البيئة بالمجلس بازالة شكوي المواطنين بشأن وضع ردتش وتنظيف ورفع مستوي شارع ام القري بالعريش ضمن مشروع تطوير العشوائيات في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعه شكاوي المواطنين بمدينة العريش .

كان المركز الاعلامي قد تلقي من خلال السوشيال ميديا شكاوي للمواطنين وعليه تم العرض وتم التواصل مع مهندس مشرف العمليه لأزالة الشكوي وتم رفع آثار الشكوي اليوم السبت تحت إشراف المتابعه والمركز الاعلامي للمجلس ووجة رئيس المدينه الشكر والتقدير للقائمين بالأعمال لجهودهم المبذولة لخدمة المدينه والمجتمع .

كما تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش أعمال تطوير العشوائيات في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين .

وكلف رئيس مركز ومدينة العريش الإدارة الهندسيه لمتابعه أعمال تطوير شارع ام القري بحي كرم ابو نجيله بالعريش حيث يجري وضع تربه زلطيه تمهيدا للرصف وبالمتابعه أفاد مهندس المشروع أنه تم التنسيق بين مرفق المياة والصرف حرصا علي توصيلات المواطنين وانه مسؤل عن أي تلفيات تحدث أثناء العمل ويحرص علي اصلاحها.