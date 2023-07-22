نهائي كأس الرابطة.. صلاح محسن يقود هجوم سيراميكا أمام المصري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمواجهة المصري في نهائي كأس الرابطة للأندية، اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - محمد شكري

الوسط: محمد إبراهيم – محمد توني – محمد عادل

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن – محمد عنتر

وعلى دكة البدلاء: علي الجابري - محمود نبيل – محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي – أحمد القرموطي – جاستيس أرثر – سيف تقا – أيولا إبراهيم – صامويل أمادي.