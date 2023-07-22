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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي كأس الرابطة.. صلاح محسن يقود هجوم سيراميكا أمام المصري

فريق سيراميكا
فريق سيراميكا
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أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمواجهة المصري في نهائي كأس الرابطة للأندية، اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - محمد شكري

الوسط: محمد إبراهيم – محمد توني – محمد عادل

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن – محمد عنتر

 

وعلى دكة البدلاء: علي الجابري - محمود نبيل – محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي – أحمد القرموطي – جاستيس أرثر – سيف تقا – أيولا إبراهيم – صامويل أمادي.

أيمن الرمادي سيراميكا كليوباترا المصري برج العرب كأس الرابطة