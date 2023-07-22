برلمانية: الصناعة تأثرت سلبًا بسبب انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال

كشفت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أسباب تقديمها طلب إحاطة وتوجيه أسئلة هامة لوزير الكهرباء، للكشف عن الأسباب الرئيسية لانقطاع الكهرباء بصورة دائمة خلال الفترة الحالية.

وقالت هالة أبو السعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن قطاع الصناعة تأثر سلبا بسبب انقطاع الكهرباء، وتعد المصانع في سوهاج من أكثر المحافظات تضررا من انقطاع التيار الكهرباء، حيث تم إغلاق مصنع بسبب انقطاع الكهرباء.

وتابعت: عقب التواصل مع عدد من مسئولي الحكومة كانت هناك استجابة عاجلة لعدم قطع الكهرباء عن المصانع، لأن الصناعة تعد عصب الاقتصاد المصري في ظل الفترة الحالية.

وأشارت أبو السعد، إلى أن وزيري الكهرباء والصناعة وعدا بعدم قطع الكهرباء عن المصانع بمختلف المحافظات، وسيكون تخفيف الأحمال بعيدا عن المصانع.

وأكملت: يجب على الحكومة إصدار بيان رسمي مسبق عن انقطاع الكهرباء في مختلف الأماكن لكي يكون آلية لتعامل المواطنين مع هذه الأمور.