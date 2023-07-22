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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة الهجرة: مؤتمرات «مصر تستطيع» تساعد في توطين الصناعات ونقل المعرفة إلى الوطن

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إننا نسعى حاليا لدراسة محاور النسخة السابعة من مؤتمر «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة والتجارة فى أفريقيا»، لمناقشة تفاصيل التعاون  الأفريقى للربط بين الصناعة واتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا، كما نستهدف أن تكون مصر نافذة لأفريقيا وتنمية وزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء، حيث تعد مصر من أكبر الدول الصناعية فى القارة السمراء.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "كل ذلك من شأنه فتح أسواق جديدة، حيث إنه أحد المحاور المهمة، والتى تفتح سوق الصناعة والتجارة بين الدول الأفريقية ومن ضمنها مصر، كأكبر دولة أفريقية، وبطبيعة الحال نحرص على دعم خطط التنمية المستدامة، ضمن استراتيجية عمل الوزارة، وتحقيق الأهداف التى نسعى لتحقيقها، بجانب التعاون مع الأشقاء فى أفريقيا وضمان دعم جهود التنمية وتبادل المنافع لصالح شعوبنا.

وتابعت وزيرة الهجرة: نحن نحرص على متابعة مختلف التوصيات وإشراك علمائنا وخبرائنا فى الخارج لنقل المعرفة إلى أرض الوطن وتوطين الصناعات، بجانب إتاحة الفرصة للخبراء من الداخل والخارج لتبادل الخبرات والرؤى والمقترحات والتوافق حول أفضل السبل لدعم جهود التنمية والاستثمار فى مصر.

وأكدت " جندي " أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء عدد من الاجتماعات التنسيقية، التى سينتج عنها تحديد موعد انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر «مصر تستطيع».

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