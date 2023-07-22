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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نتائج سباق 10000 متر عدو رجال ببطولة الجمهورية للكبار لألعاب القوى

إيهاب عبدالرحمن
إيهاب عبدالرحمن
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أقيمت منافسات اليوم الأول ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للكبار المقامة في استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة 22 وحتى 23 يوليو الجاري.

وشهد اليوم الأول إقامة منافسات سباق 10000 متر عدو رجال والذي شهد تفوق عبدالله عادل لاعب الأهلي وحصوله على المركز الأول.

وتمكن عبدالله من انهاء السباق في 30 دقيقة و32.40 ثانية فيما جاء محمد سيد فتحي لاعب أسيوط في المركز الثاني بواقع 32 دقيقة و7.29 ثانية فيما احتل محمد إبراهيم محمد لاعب الأهلي المركز الثالث بواقع 32 دقيقة و54.70 ثانية.

وعلى صعيد آخر شاركت بعثة ألعاب القوى بدورة الألعاب العربية بالجزائر ونجحت البعثة في حصد 5 ميداليات ذهبية بمشاركة 4 لاعبين فقط وهم إسراء عويس وإيهاب عبدالرحمن ومصطفى عمرو ومصطفى الجمل.

وتمكنت إسراء عويس من حصد ذهبيتي الوثب الطويل والثلاثي فيما فاز إيهاب عبدالرحمن بذهبية رمي الرمح وفاز مصطفى عمرو بذهبية دفع الجلة بينما حقق مصطفى الجمل ذهبية رمي المطرقة.

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