عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول "تداعيات انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب".

وجاء في التقرير: "لا تزال قضية انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، تلقي بظلالها على المسرح العالمي، ففي أحدث تطورات الأزمة، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث تداعيات الانسحاب الروسي من الاتفاقية، وخلال الجلسة أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، أن انسحاب روسيا من الاتفاقية تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء بالعالم، متهمة روسيا بتعمد تدمير وقصف موانئ الحبوب الأوكرانية".

في المقابل، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، أوكرانيا، باستخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لشن هجمات إرهابية على مصالحها، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي استهدف جسر القرم.

في هذه الأثناء، حذّر برنامج الأغذية العالمي، من أن دول الشرق الأوسط وأفريقيا ستتأثر سلبيًا بانتهاء اتفاقية الحبوب، لأنها تعتمد بشكل كبير على صادرات الحبوب من البحر الأسود، الأمر الذي قد ينعكس على اقتصاد هذه الدول.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار القمح على مدى الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 12% عقب انسحاب روسيا من الاتفاقية.