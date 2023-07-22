محافظ المنوفية يتابع انطلاق ملتقى توظيف "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة الشباب

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لملتقى توظيف مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة المنوفية ووزارة الشباب والرياضة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والذي انطلقت اليوم أولى فعالياته ويستمر لمدة يومين بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم بمشاركة 20 شركة لتوفير أكثر من 3500 فرص عمل للشباب بشتى المجالات المختلفة.

وتابع اليوم اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي، بحضور الدكتورة أمل غنيم منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، العقيد أحمد سلامة مدير مكتب حياة كريمة بالمحافظة، الأستاذ حسن بدر وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدد منسقي ومتطوعي المؤسسة، ممثلي الشركات المشاركة، يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب وذوي الهمم بشتى المجالات المتنوعة.

وتم تفقد مراحل تنفيذ الملتقى بدء من مرحلة تسجيل البيانات ورقيًا والكترونيًا حتي التأهيل للمقابلات الشخصية لتوفير فرص العمل المناسبة وفقًا للمؤهلات العملية، ويتضمن الملتقى العديد من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم إقتصاديًا، ومنها التأهيل للمقابلة الشخصية وتعريف الباحثين عن العمل بحقوقهم وواجباتهم في مكان العمل وتقديم خدمات التوجيه المهني والمشورة للشباب، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وخفض معدلات البطالة، كما يتيح الملتقى الفرصة لتوفير فرص عمل ملائمة للأشخاص من ذوي الهمم لتحسين ظروفهم الإقتصادية وأوضاعهم المعيشية.

كما يتضمن الملتقى تقديم خدمات المبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة " تحت شعار " معاك من أول يوم " لتقديم الخدمات الصحية المتنوعة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي هذا الملتقى في إطار اهتمام الدولة بتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب من ذوي الهمم بشتى المجالات المتنوعة، وكذا تشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في كافة نواحي الحياة.