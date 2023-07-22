الكهرباء: تطوير برامج العمل وخدمة المواطنين وزيادة منافذ الشحن

أكدت وزارة الكهرباء على تطوير برامج العمل وخدمة المواطنين وزيادة منافذ الشحن بالتعاقد مع شركات متخصصة فى التحصيل الإلكتروني وتفعيل وحدات الشحن المتنقلة كما تم تفعيل خدمة شحن كروت العدادات وتحصيل فواتير المشتركين عن طريق شركات الدفع الإلكتروني وتطوير مركز تهيئة العدادات.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن قطاع الكهرباء يوفر دراسات للمشتركين تساعد الراغبين منهم فى إقامة محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسة متصلة بالشبكة حيث تتوافر 11 دراسة لهذا الغرض كما تم إعداد 24 دراسة لترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب على الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وعرضها على المشتركين لاستخدام ما يناسبها وتطبيق خدمة الشباك الواحد للتيسير على المواطنين يأتي ذلك حول برامج تشجيع المواطنين لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك لتحقيق وفرة فى الوقود البترولي والحفاظ على البيئة.

ومن جانبه أضاف المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا توزيع كهرباء أن قطاع الكهرباء ضخ استثمارات بلغت أكثر من 3 مليارات جنية لتطوير شبكات كهرباء محافظات جنوب الدلتا الثلاث المنوفية والغربية والقليوبية وهذه الاستثمارات تعادل استثمارات 20 عامًا سابقًا حيث كان معدل الاستثمارات السنوية حوالى 150 مليون جنية فقط وهو ما انعكس على توفير متطلبات المواطنين وبرامج التنمية، مشيرًا إلى أن استثمارات العام الماضي 300 مليون جنية بالإضافة إلى 375 مليون مشروعات للغير و50 مليون من وزارة التخطيط لتغير شبكات الجهد العالى إلى كابلات أرضية وأن الاستثمارات يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتى للشركة وقرض لتنفيذ التحكمات ومنحة من وزارة التخطيط لتنفيذ تعديل الخطوط الهوائية بكابلات أرضية وتركيب 700 ألف عداد جديد مسبوق الدفع للمواطنين وتقليل نسبة الفقد الفنى والتجارى وتم ضخ استثمارات جديدة يتم تمويلها من الموارد الذاتية بالشركة تستهدف رفع الحمل الأقصى ليصل الى 2249.4 ميجاوات خلال عام الموازنة الحالية.

استعرض البيلى برامج العمل لدعم شبكة كهرباء محافظات جنوب الدلتا حيث تم استحداث 85 مغذي جديد وانشاء عدد 109 مغذي آخر وإضافة 701,7 كم كابلات، وتم تحسين الأداء لمغذيات أخرى بإحلال294,9 كم كابلات وإضافة 131 محول بسعة اجمالية 27,5 ميجا فولت لمعالجة انخفاض الجهد وتم تكبير عدد 339 محول بنظام السلاسل الرأسية بسعة إجمالية 196,62 ميجا فولت امبير وتم فك اختناقات ورفع قدرات عدد 983 محول .

وأضاف بأنه تم التوسع في إنشاء موزعات الجهد المتوسط وتم إحلال وتجديد عدد 25,5 موزع والاستمرار في تركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة حيث تم تركيب عدد 63 وحدة مكثفات ثلاثية سعة 300 ك بإجمالي قدرة 18.9 ميجا فار على المتوسط ، وتم تركيب مكثفات علي الجهد المنخفض بقدرة 11.5 ميجا فار ليصبح إجمالي ما تم تركيبه 30,4 ميجا فار وتم تركيب عدد 80 وحدة فصل وإعادة التوصيل الأتوماتيكي على مغذيات الجهد المتوسط لتقليل فترات الانقطاعات و تركيب 8 مجموعات منظمات جهد ثنائية على مغذيات الجهد المتوسط لتحسين الجهد بنهاية المغذيات وإحلال 158 خط هوائي بإجمالي 2115 عامود جهد متوسط وتغير موصلات بطول 226.6 كم وإحلال شبكات الجهد المنخفض بالمدن والقرى بعدد 20717 عامود وإحلال 194كم موصلات جهد منخفض وتجديد 10.06 كم كابلات.

وأشار إلى انه تم تحديث مركز تهيئة العدادات بالشركة لتصل طاقته الإنتاجية 3200 عداد يوميًا مما ساهم فى القضاء على قوائم انتظار العدادات وأن الحمل الأقصى ارتفع الى 2253 ميجا وات بزيادة 36,5 ميجاوات، و أن الشركة تقوم ببرامج الصيانة المبرمجة لمكونات الشبكة والتى تتضمن صيانة محولات التوزيع بمعدل شهري 856 محول بنسبة تنفيذ 93% وموزعات الجهد المتوسط بمعدل شهري 16 موزع بنسبة تنفيذ 96,4% والخطوط الهوائية جهد متوسط بمعدل شهري 565 كم بنسبة تنفيذ 93,6% وأكشاك سكاكين الجهد المتوسط بمعدل شهري 65 كشك بنسبة تنفيذ 95,9% الخطوط الهوائية جهد منخفض بمعدل شهرى1472 كم بنسبة تنفيذ 93,6%، وتم إنشاء العديد من محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية ليصبح الإجمالى بالشركة عدد 37 محطة طاقة شمسية بإجمالى قدرة 521 ك وات وإنشاء مركز البيانات Data Center لخدمة منظومة العدادات الذكية، ونظرًا لأن مركز البيانات صمم بقدرة استيعابية أكبر بكثير من نظام تشغيل العدادات الذكية فسيقوم مركز البيانات بتشغيل جميع بيانات الشركة وبرامج تشغيل منظومة العدادات الذكية .