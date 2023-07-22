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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بالجهود التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الجوع.


جاء ذلك خلال لقائه في مقر المنظمة بمدينة روما يوم الجمعة، بمدير عام منظمة الفاو الدكتور شو دونيو.
ونوقشت خلال اللقاء عدة مواضيع لتعزيز التعاون في مجال الغذاء لدعم تحقيق الأمن الغذائي، وموضوع تطوير مذكرة التفاهم الموقعة عام 1986 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو)، حتى تتواكب هذه المذكرة مع ما يشهده المجتمع الدولي من تطورات في هذه المجال.

الأمين العام لمجلس التعاون منظمة الأغذية والزراعة الامم المتحده