الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بالجهود التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الجوع.



جاء ذلك خلال لقائه في مقر المنظمة بمدينة روما يوم الجمعة، بمدير عام منظمة الفاو الدكتور شو دونيو.

ونوقشت خلال اللقاء عدة مواضيع لتعزيز التعاون في مجال الغذاء لدعم تحقيق الأمن الغذائي، وموضوع تطوير مذكرة التفاهم الموقعة عام 1986 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو)، حتى تتواكب هذه المذكرة مع ما يشهده المجتمع الدولي من تطورات في هذه المجال.