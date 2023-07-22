125 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال شهر| خبراء: الزيادة السكانية سلاح ذو حدين.. والقضاء عليها يبدأ بأنفسنا بجانب حملات توعية بالمناطق النائية للحد منها

كشفت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر، أمس الجمعة 21 يوليو 2023، إلى مستوى 105 ملايين و208 ألف نسمة، بعد ارتفاع إجمالي العدد بأكثر من 125 ألف نسمة خلال شهر واحد.

عدد سكان مصر اليوم الجمعة

ووفقا لـ الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز الإحصاء، ارتفع عدد سكان مصر بأكثر من 125 ألف نسمة خلال 30 يوما، ليقفز الإجمالي من 105 ملايين و83 ألف نسمة، يوم 21-6-2023 إلى مستوى 105 ملايين و208 ألف نسمة اليوم الجمعة 21.

وبحسب بيانات سابقة أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء، سجل متوسط عدد المواليد نحو 4 مواليد خلال 60 ثانية بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريبا، ووصل عدد المواليد خلال الفترة من 1-10-2022 إلى 3-6-2023 إلى نحو 1،392 مليون مولود بمتوسط يومي 5683 مولودًا و237 مولودًا كل ساعة.

وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة للغاية في الزيادة السكانية خاصة في المناطق النائية والريف ومحافظات الصعيد لذلك لابد من وجود خطة وسيستم جديد للقضاء على تلك الزيادة في ظل قلة الموارد الموجودة لدينا.

وأضاف «صادق»، أن القضاء علي تلك الزيادة يبدأ من أنفسنا عن طريق وجود حملات توعية في المناطق النائية ومراكز الشباب للحد من تلك الزيادة إلى جانب وجود دور قوي من رجال الدين لمعرفة المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الأزمة السكانية وأزمة البطالة التي نمر بها خلال السنوات الأخيرة سببها الأول والأخير الزيادة السكانية بسبب قلة الموارد التي يشهدها السوق المصري خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها.

وأضاف الإدريسي، لابد وأن يكون هناك تفكير من خارج الصندوق بوجود مجمعات صناعية لاستيعاب تلك الزيادة موضحًا أن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين لو تم استغلالها بشكل صحيح سيصبح لدينا زيادة في الإنتاج والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.

وتابع الإدريسي، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها دور قوي وفعال في استيعاب الزيادة السكانية ودمجها مع السوق موضحًا ام تلك المشاريع وفرت فرص عمل عديدة للشباب.