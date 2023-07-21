الكرملين: لا خطط لعقد اجتماع مع أردوغان في جدول أعمال الرئيس الروسي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيبسكوف، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد أي اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مدرج في جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة أنباء "تاس" الروسية عما إذا كان هناك اجتماع مخطط له بين الرئيس الروسي ونظيره التركي في المستقبل القريب، "أنه لا يوجد شيء مثل هذا حتى الآن".

وكان الرئيس التركي صرح، في وقت سابق اليوم، بأنه يرغب في إجراء مباحثات مع بوتين في المستقبل القريب بشأن الوضع المحيط بصفقة الحبوب في البحر الأسود التي توقفت الآن.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين- ردا على سؤال حول إمكانية توقيع صفقة حبوب جديدة- إن روسيا وتركيا تجريان محادثات بشأن ما يجب القيام به الآن بعد إنهاء مبادرة "حبوب البحر الأسود".

وقال فيرشينين "لدينا تفاعلات وثيقة للغاية مع تركيا.. ونحن أيضا على اتصال معهم الآن ونتبادل مقترحات، حول ما يجب القيام به في الوضع الحالي"، وفقا لوكالة (تاس) الروسية.

يشار إلى أن صفقة الحبوب توقفت عن العمل، في 17 يوليو الماضي، بعد انسحاب روسيا من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في البداية في مدينة إسطنبول التركية في يوليو عام 2022، بسبب فشل شركاء موسكو في الصفقة في تنفيذ بنودها المتعلقة بروسيا، بحسب موسكو.