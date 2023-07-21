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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئاسة شئون الحرمين تستفتح خطبة العام الهجرى الجديد بمنبرها الحديث

المسجد الحرام
المسجد الحرام
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استفتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى خطبة صلاة الجمعة للعام الهجرى 1445هـ، بمنبرها الحديث الذى جاء بطراز إسلامى فريد، وذلك انطلاقًا من الهوية الجديدة للرئاسة التى اطلقتها هذا العام، المستوحاة من الرواق السعودى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ركزت فى هويتها على تصميم الرواق السعودى لتميزه بمميزات متعددة أهمها توفير مساحات واسعة داخل المسجد الحرام من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

ويعد الرواق أيقونة بناء لم يشهدها المسجد الحرام من قبل؛ فقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية أن يكون بناء المسجد الحرام من أفضل التصاميم وأن تستخدم فيه أفضل المواد حيث أصبح أعجوبة معمارية فى العمارة والبناء. وقد أنير الرواق بثريات خاصة وأعمدة ملبسة بالرخام وألوان زاهية فى السقف. كما تم تبليطه بالرخام بألوان مختلفة.

المسجد الحرام المسجد النبوي خطبة صلاة الجمعة