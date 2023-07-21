رئاسة شئون الحرمين تستفتح خطبة العام الهجرى الجديد بمنبرها الحديث

استفتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى خطبة صلاة الجمعة للعام الهجرى 1445هـ، بمنبرها الحديث الذى جاء بطراز إسلامى فريد، وذلك انطلاقًا من الهوية الجديدة للرئاسة التى اطلقتها هذا العام، المستوحاة من الرواق السعودى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ركزت فى هويتها على تصميم الرواق السعودى لتميزه بمميزات متعددة أهمها توفير مساحات واسعة داخل المسجد الحرام من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

ويعد الرواق أيقونة بناء لم يشهدها المسجد الحرام من قبل؛ فقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية أن يكون بناء المسجد الحرام من أفضل التصاميم وأن تستخدم فيه أفضل المواد حيث أصبح أعجوبة معمارية فى العمارة والبناء. وقد أنير الرواق بثريات خاصة وأعمدة ملبسة بالرخام وألوان زاهية فى السقف. كما تم تبليطه بالرخام بألوان مختلفة.