رسميًا.. أوباميانج يعود للدوري الفرنسي بعد رحيله عن تشيلسي

عاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، إلى الدوري الفرنسي مجددًا بعد رحلة طويلة مع الأندية المختلفة.

وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع النجم الجابوني أوباميانج قادمًا من تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج أوباميانج من حسابات المدرب الجديد للبلوز، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ليقرر الرحيل إلى مارسيليا، بعدما قضى موسمًا واحدًا داخل قلعة ستامفورد بريدج، بعدما انتقل إلى لندن من برشلونة مقابل 12 مليون يورو.

وقع أوباميانج مع مارسيليا على عقد لمدة 3 سنوات، يمتد حتى يونيو 2026، وذلك بعد ساعات من رحيل قائد الفريق الفرنسي، ديميتري باييت.

وبدأ النجم الجابوني مسيرته مع ميلان الإيطالي، ثم انتقل إلى الدوري الفرنسي من بوابة ديجون ثم ليل وموناكو وسانت إيتيان، الذي فاز معه بلقب كأس فرنسا في 2013.

انضم أوباميانج إلى بوروسيا دورتموند الألماني لمدة 4 مواسم ونصف، أحرز خلالها 141 هدفًا وقدم 36 تمريرة حاسمة، فيما انتقل بعد ذلك في شتاء 2018، إلى أرسنال الإنجليزي، وسجل معه 92 هدفًا، وحاز على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019.