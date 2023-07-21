نضال الشافعي بطل "جري الوحوش"

تعاقد الفنان نضال الشافعي علي المشاركه في بطولة مسلسل "جري الوحوش" المقرر عرضه في رمضان المقبل وجاري ترشيح باقي أسرة العمل بعد حصول الشركة المنتجة علي حق إعادته كعمل تلفزيوني من ورثة الكاتب محمود أبو زيد ويقدم المعالجة الدرامية لها احمد صبحي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

علي الجانب الاخر يستأنف نضال الشافعي تصوير المشاهد المتبقية من فيلم «13 تموز»، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بجميع دور العرض السينمائى قريبًا.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق، حول الفنانه نانسى صلاح التي تقدم شخصية "سلمى"، والتى تتعرض لأزمة نفسية بسبب وفاة عريسها يوم حفل الزفاف، ثم يقوم أهلها بعرضها على دكتور نفسانى ووقتها تتعرف على الفنان نضال الشافعي والذى يقدم شخصية "مأمون"، وتنشأ بينهما قصة حب ويتزوجان ثم تكتشف أنه شخص غريب مثل الشيطان ومن هنا تدور الأحداث.

جدير بالذكر أن فيلم فيلم «13 تموز» من بطولة الفنان نضال الشافعى، نانسى صلاح، هالة فاخر، حجاح عبد العظيم،ساره الشامى، مطرب الراب شاهين وعدد آخر من الفنانين، وهو قصه وسيناريو وحوار جمال شاكر ومن إخراج معتز حسام.