نهائي كأس الرابطة.. موعد مباراة المصري وسيراميكا والقنوات الناقلة

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، غدًا السبت، بطموحات نظيره سيراميكا كليوباترا في حصد لقب النسخة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وحصد فيوتشر، لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة، التي أقيمت العام الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولي، حينما فاز على غزل المحلة بنتيجة 5-1.

يحصل بطل كأس الرابطة على مكافأة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، بينما يحصل الوصيف على مليون جنيه.

وتحظى المباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة بمتابعة جماهيرية؛ نظرًا لكونها المسابقة المحلية الثانية التي اقتربت من الانتهاء في الموسم الحالي 2022-2023، بعدما حصد الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز، بينما تستمر فعاليات البطولة العريقة كأس مصر حتى الآن.

ويدخل سيراميكا كليوباترا النهائي بمعنويات مرتفعة لتحقيق لقبه الأول في ظل عدم وجود ضغوط جماهيرية مع وعود إدارة النادي بصرف مكافآت استثنائية في حالة تحقيق البطولة.

أما المصري البورسعيدي، فيتطلع لحصد اللقب تحت قيادة مديره الفني ميمي عبدالرازق، الذي قاد الفريق لنتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة ببطولة الدوري.

ويحتل المصري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر بـ37 نقطة.

حكم نهائي كأس الرابطة

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي بيريرا، تعيين إبراهيم نور الدين حكمًا لنهائي كأس الرابطة المصرية بين المصري وسيراميكا كليوباترا، ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول، يوسف البساطي مساعد ثاني، محمد الصباحي حكم رابع، محمد الحنفي حكم لتقنية الفيديو، هاني عبدالفتاح حكم مساعد فار.

إبراهيم نور الدين

كانت رابطة الأندية قد نجحت في الحصول على موافقة أمنية بحضور 10 آلاف متفرج لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس الرابطة

تذاع أحداث مباراة المصري البورسعيدي ضد سيراميكا كيلوباترا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة المصري وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة

ويواجه المصري، سيراميكا كليوباترا، مساء غدًا السبت، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس الرابطة، في المباراة التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.