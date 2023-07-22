تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 22 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم السبت الموافق 22 يوليو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية تتعرف على عدد من الأشخاص الجدد في حياتك، يساعدوك في الكثير من أمور حياتك وخاصة في المجال العملي، سوف تتلقى العديد من الدعوات الخاصة بمناسبات اجتماعية، من الناحية العاطفية يفاجئك الشريك بهذة الفترة بهدية مميزة كنت ترغب بها منذ فترة طويلة، عليك الاهتمام بالرياضة أكثر.

برج الثور

من الناحية المهنية يوم مليء بالتغييرات والمفاجآت غير المتوقعة، في الفترة الأخيرة أصبحت كثير التذمر وصعب المراس، أنت شخص متسرع باتخاذ بعض القرارات، عليك أن تتخلص من بعض صفاتك السيئة قبل البدء بأي مشروع جديد حتى لا تكرر نفس الأخطاء، من الناحية الصحية حاول أن تخفف من التفكير والعصبية.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية سوف تواجه بعض الصعوبات في مكان العمل، يطلب منك تنفيذ بعض المهام الصعبة في العمل، تشعر بالخوف والتوتر والقلق، إلا أنك تتفاجأ من نفسك لمقدرتك على إنجازها، وضعك النفسي غير جيد، يا عزيزي أنت تحاول الخروج من الحالة النفسية السيئة من خلال عمل بعض التغيرات في حياتك وفي شكلك.

برج السرطان

من الناحية المهنية سوف تتلقى المديح على عملك من قبل مديرك، تشعر بالثقة الكبيرة بنفسك، كما ان الدعم المعنوي والمادي يجعلانك ترغب بالعمل أكثر، أنت تشعر بالاشتياق للحبيب والرغبة بقضاء الكثير من الوقت معه بسبب، خاصة بعد انشغالك عنه في الفترة الماضية، من الناحية الصحية عليك الانتباه إلى وزنك ومراقبته.

برج الأسد

من الناحية المهنية سوف تنجز جميع المهام المطلوبة منك بطريقة احترافية، تصبح مثال يحتذى به لزملائك في مكان العمل، لا تخوض أي مغامرة أو تدخل في عملية شرائية غير مقتنع بها، اتبع حدسك ولا تمشي وراء الإغراءات، من الناحية العاطفية تزعجك تصرفات الشريك في هذه الفترة وتشعر بالضيق الشديد منه، عليك مصارحته.

برج العذراء

من الناحية المهنية أنت تشعر بالاكتفاء من عملك الحالي، كما أن الأمور المالية تتحسن، لذلك تشعر أنك لست بحاجة لزيادة المسؤوليات عليك، من الناحية العاطفية في حال كنت أعزب قد تلتقي الشريك في أقرب فرصة وتعيش قصة حب مميزة، وإذا كنت مرتبط فعلاقتك العاطفية في أحسن أوقاتها، من الناحية الصحية انتبه لصحتك فالوقاية خير من العلاج.

برج الميزان

من الناحية المهنية سوف تسعى لتطوير نفسك من خلال التسجيل في عدد من الدورات التي تقوي الجوانب الضعيفة فيك بحسب وجهة نظرك يا عزيزي، سوف تتلقى عرض للسفر وتطوير وضعك المهني، الكثير من الأخبار السارة فيما يخص مسارك المهني بشكل خاص، من الناحية العاطفية تتخلص من بعض المشاكل التي وقعت مؤخرًا مع الشريك وتعود علاقتكما جيدة.

برج العقرب

سوف تتلقى خبر جيد من بعض الأشخاص، هذا الخبر له تأثير كبير على مستقبلك ووضعك المادي، إن الأيام القادمة أجمل وتحمل العديد من المفاجآت، عليك احترام مواعيدك في العمل والحياة الخاصة، لا تعطي أي شخص وعدًا دون ان تدرس قدرتك على انجاز ما وعدته في الوقت المحدد.

برج القوس

من الناحية المهنية سوف تتراكم عليك الكثير من الأمور والمهام، بالإضافة للكثير من الفعاليات الاجتماعية المطلوبة منك بهذه الفترة، قم بوضع خطة واضحة من أجل ترتيب جميع المهام وإنجازها في هذه الفترة، فتأخيرها يعني الكثير من التراكمات، حاول ان تركز بعملك فأي خطأ حاليًا ليس في صالحك ابداً.

برج الجدي

سوف تواجه بعض التحديات الصعبة في هذه الفترة، إن الأمور غير واضحة وتشعر بحالة فوضى كبيرة، قد يسبب لك احد الاشخاص المضايقات، حاول ان تتجاهله وتبدأ بتطوير نفسك بالعمل، لا تهمل مشروعك الشخصي وامنحه وقتك، يا عزيزي لا تدخل بتحدي مع الحبيب حول من منكما يستفز الآخر، قد تطور الأمور وتخرج عن السيطرة.

برج الدلو

من الناحية المهنية الظروف مناسبة ومهئية من أجل البدء بمشروع جديد سواء في العمل أو الدراسة أو حتى في تغيير ديكور منزلك، أنت بحاجة لإجراء التغييرات من أجل حالة الرتابة التي تشعر بها، أما من الناحية العاطفية إن علاقتك بالشريك تصبح أحسن واقوى في هذه الفترة، تشعر بالقلق على شخص من أفراد عائلتك.

برج الحوت

من الناحية المهنية عليك أن تستغل طاقاتك اليوم في العمل، سوف تدخل بنقاش عنيف مع أحد الزملاء، من الناحية العاطفية إن الأمور غير جيدة على الصعيد العاطفي، هناك بعض الخلافات بينكما التي تشعر بأن حلها صعب، انتبه يا عزيزي لأسلوبك في صرف النقود، وحاول أن لا تجازف حتى لا تجد نفسك بضائقة مالية، سوف تلتقي بالأصدقاء.