تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 22 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت 22 يوليو 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى / الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الادارية 37 26

6 اكتوبر 36 26

بنهــــا 36 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 36 26

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 34 25

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 26

العريش 35 24

رفح 35 24

رأس سدر 40 25

نخل 39 20

كاترين 35 18

الطور 41 26

طابا 38 26

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 24

السلوم 35 24

سيوة 40 24

رأس غارب 41 29

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 30

حلايب 38 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 38 29

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 39 26

أسيوط 40 27

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 43 29

أسوان 43 29

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 43 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى / الصغرى

مكة 44 31

المدينة 44 32

الرياض 45 30

المنامة 41 35

أبوظبى 45 33

الدوحة 42 34

الكويت 49 32

دمشق 39 20

بيروت 31 27

عمان 35 23

القدس 34 22

غزة 31 24

بغداد 45 31

مسقط 33 30

صنعاء 31 17

الخرطوم 40 28

طرابلس 33 28

تونس 37 27

الجزائر 41 25

الرباط 31 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى / الصغرى

أنقرة 35 18

إسطنبول 36 24

إسلام آباد 34 24

نيودلهى 34 28

جاكرتا 34 24

بكين 30 23

كوالالمبور 33 24

طوكيو 34 23

أثينا 38 27

روما 34 21

باريس 26 16

مدريد 34 20

برلين 22 14

لندن 20 15

مونتريال 23 18

موسكو 24 15

نيويورك 29 21

واشنطن 31 22

نواكشوط 31 24

أديس أبابا 22 13