حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 22 يوليو 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت الموافق 22 يوليو 2023 نهارًا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ليلاً مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالٌية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.