السعودية تستدعى القائم بأعمال السفارة السويدية وتسلمه مذكرة احتجاج

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، استدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج، بشأن التصرفات المتكررة وغير المسئولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التى تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم.

وقالت الخارجية السعودية فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة "إلحاقًا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 2 محرم 1445هـ، الموافق 20 يوليو 2023م، بشأن التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التى تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة للسلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التى تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية"، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التى تغذى الكراهية بين الأديان.